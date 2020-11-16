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Selden kurtarılan köpek viral oldu

Meksika’nın güneyindeki Tabasco eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selden demir parmaklıklara tutunarak kurtarılan köpeğin o anları duygulandırdı

Selden kurtarılan köpek viral oldu
DHA

Meksika’nın güneyindeki Tabasco eyaletinde hafta sonu etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel, bölgedeki hayatı felç etti.

DHA'nın haberine göre Meksika İçişleri Bakanlığı sel nedeniyle kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde çok sayıda ev, yol, köprüyle ve tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirtti.

Seldeki akıntıdan bir evin demir parmaklıklara tutunarak kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan köpeğin o anları duygulandırdı.

Video, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

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