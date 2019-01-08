Dünyada 70’den fazla ülkede 44 bin satış noktası bulunan Shell, Türkiye'deki satış noktası sayısını artırmayı hedefliyor. Shell & Turcas CEO'su Felix Faber, "Genç, dinamik nüfusu ve büyüyen ekonomisi ile Türkiye, Shell için öncelikli ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye çapında 42 şehirde 360 adet özel konseptli Shell Select marketimiz ile misafirlerimizin akaryakıt dışındaki ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. 2020 yılında Shell Select Market sayısını 500’e çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

TOPLAM ÜRÜN SAYISI 1500

Faber, Shell’in dünyada her gün 30 milyon misafirine hizmet verdiğini, yılda yaklaşık 150 milyon kahve, 250 milyon soğuk içecek ve 450 milyon atıştırmalık satışı gerçekleştirdiğini belirterek, "Shell Select marketlerde 11 kategoride 1500 ürün yer alıyor. Son dönemde misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz kendi markamız deli2go çiğ köfte ürünümüz de yoğun talep görüyor" diye konuştu.

YILDA 2 MİLYON SANDVİÇ SATIYOR

Türkiye'de 2013 yılından beri faaliyette olan Shell Select marketlerde deli2go markası altında sağlıklı yaşam ürünlerinin de bulunduğunu belirten Felix Faber, yılda yaklaşık 2 milyon adet deli2go sandviç ve 2.5 milyon bardak kahve satışı gerçekleştirdiklerinin bilgisini paylaştı.

Shell'in küresel pazarlarda 500 bin ön saha çalışanı ile her gün 30 milyon, Türkiye’de ise 15 bin ön saha çalışanı ile her gün 1 milyondan fazla misafire hizmet verdiği bildirildi.

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