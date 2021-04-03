Selin İmer'den 1 Nisan şakası: Hamileyim!

"Hande ve Aras çok destek oldu"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Mustafa Ceceli, geçtiğimiz gün eşi Selin İmer ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Ünlü çift, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Keyifli halleriyle dikkat çeken Ceceli, "Bir kutlama yemeği yiyeceğiz" ifadelerini kullandı. İmer de gazetecilerin, "Evlilik yıl dönümünü mü kutlayacaksınız?" sorusunu, "Hayır hamileyim" diyerek cevapladı.

"ŞAKAYDI"

Verdiği yanıtla muhabirleri kısa süreli şaşkınlığa uğratan Selin İmer, "Dün belli oldu" dedi. Çift, ilerleyen dakikalarda daha fazla dayanamayarak "Arkadaşlar bugün 1 Nisan'dı... Bu bir şakaydı" diyerek kahkaha attı.