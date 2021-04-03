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HaberlerMagazinSelin İmer'den 1 Nisan şakası: Hamileyim! - Magazin haberleri
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Selin İmer'den 1 Nisan şakası: Hamileyim!

Mustafa Ceceli, önceki gün eşi Selin İmer ile birlikte Etiler'de objektiflere takıldı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Ceceli, "Kutlama yemeği yiyeceğiz" dedi. İmer de "Evlilik yıl dönümünü mü kutlayacaksınız?" sorusuna, "Hayır hamileyim, dün belli oldu" yanıtını verdi. Çift, ilerleyen dakikalarda, "Arkadaşlar bugün 1 Nisan'dı..." diyerek şaka yaptıklarını söyledi

Selin İmer'den 1 Nisan şakası: Hamileyim! - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Mustafa Ceceli, geçtiğimiz gün eşi Selin İmer ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Ünlü çift, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Keyifli halleriyle dikkat çeken Ceceli, "Bir kutlama yemeği yiyeceğiz" ifadelerini kullandı. İmer de gazetecilerin, "Evlilik yıl dönümünü mü kutlayacaksınız?" sorusunu, "Hayır hamileyim" diyerek cevapladı.

"ŞAKAYDI"

Verdiği yanıtla muhabirleri kısa süreli şaşkınlığa uğratan Selin İmer, "Dün belli oldu" dedi. Çift, ilerleyen dakikalarda daha fazla dayanamayarak "Arkadaşlar bugün 1 Nisan'dı... Bu bir şakaydı" diyerek kahkaha attı.

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