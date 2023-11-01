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        Haberler Magazin Selin Şekerci-Osman Yalın aşkı tam gaz - Magazin haberleri

        Selin Şekerci-Osman Yalın aşkı tam gaz

        Yeni sevgilisi Osman Yalın ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülenen Selin Şekerci, "Çok güzel giden bir ilişkimiz var. Her şey yolunda" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 07:39 Güncelleme: 01.11.2023 - 08:51
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        İbrahim Selim ile ilişkisini geçtiğimiz ocak ayında sonlandıran Selin Şekerci, ardından yeni bir aşka yelken açmıştı. Şekerci, işletmeci Osman Yalın ile birliktelik yaşamaya başlamıştı.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aile'de 'Serap Vural' karakterine hayat veren ünlü oyuncu, sevgilisiyle Nişantaşı'ndaydı.

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        "ÇOK YOĞUNUM"

        Selin Şekerci, Osman Yalın ile birlikte bir kafede öğle yemeği yerken objektiflere yansıdı. Kısa bir süre sonra restorandan ayrılan Selin Şekerci, basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.

        Selin Şekerci, "Akşam tiyatro oyunum var. Buradan oraya gidiyorum. Bu aralar çok yoğunum ve yıkatmaya vakit bulamadığım için arabam biraz kirli" dedi.

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        "HER ŞEY YOLUNDA"

        Özel hayatıyla alakalı açıklamalarda bulunan Selin Şekerci, "Osman Bey ile de çok güzel giden bir ilişkimiz var. Her şey yolunda" şeklinde konuştu.

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        "ÇOCUK YAPMAK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

        Öte yandan Selin Şekerci, daha önce, "Ben çocuk yapmayı istiyorum. Bir gün kısmetimde varsa çocuk yapmak için bir evlilik yapmayı düşünüyorum" demişti.

        Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

        #selin şekerci
        #Osman Yalın
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