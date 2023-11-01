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Selin Şekerci-Osman Yalın aşkı tam gaz Yeni sevgilisi Osman Yalın ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülenen Selin Şekerci, "Çok güzel giden bir ilişkimiz var. Her şey yolunda" açıklamasında bulundu Habertürk Giriş: 01.11.2023 - 07:39 Güncelleme: 01.11.2023 - 08:51 facebook

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İbrahim Selim ile ilişkisini geçtiğimiz ocak ayında sonlandıran Selin Şekerci, ardından yeni bir aşka yelken açmıştı. Şekerci, işletmeci Osman Yalın ile birliktelik yaşamaya başlamıştı.



Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aile'de 'Serap Vural' karakterine hayat veren ünlü oyuncu, sevgilisiyle Nişantaşı'ndaydı.

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"ÇOK YOĞUNUM"



Selin Şekerci, Osman Yalın ile birlikte bir kafede öğle yemeği yerken objektiflere yansıdı. Kısa bir süre sonra restorandan ayrılan Selin Şekerci, basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.



Selin Şekerci, "Akşam tiyatro oyunum var. Buradan oraya gidiyorum. Bu aralar çok yoğunum ve yıkatmaya vakit bulamadığım için arabam biraz kirli" dedi.