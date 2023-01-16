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Selin Şekerci: Psikolojik destek alıyorum

'Sevda Mecburi İstikamet' filminde otizm spektrumlu genç bir kızı canlandıran Selin Şekerci, düzenli olarak psikolojik destek aldığını dile getirdi. Ünlü oyuncu, "Bence her bireyin psikolojik destek alması gerekiyor. Benim sebeplerim de vardı. Mesleğimle birlikte bu düzenli olunca daha sağlıklı olacağını hissettim ve devam ettim" şeklinde konuştu

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  • Selin Şekerci: Psikolojik destek alıyorum - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu, başrollerini Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu’nun paylaştığı ‘Sevda Mecburi İstikamet’, izleyicilerle 6 Ocak’ta buluşmuştu.

    Filmde otizm spektrumlu genç bir kızı canlandıran Selin Şekerci, İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği üyeleri ve otizmli çocukların aileleriyle bir araya geldi. Şekerci, dernek başkanı Sedef Erken ve katılımcılarla birlikte ‘Sevda Mecburi İstikamet’i izledi.
  • Selin Şekerci: Psikolojik destek alıyorum - Magazin haberleri

    "AŞIRI DUYGUSALIM"

    Gösterim öncesi kameraların karşısına geçen Selin Şekerci, yaşadığını süreci anlatarak, duygusal anlar yaşadı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Şekerci, "Artık bir şey söyleyemiyorum. Sürekli ağlıyorum. Şu an mutluyum. Bugün yapılan buluşma niye bu filmi yaptığımı bir kez daha bana anlattı. Böyle bir sorumluluğun bana verilmesinin gururunu yaşıyorum. Aşırı duygusalım. İnşallah bir faydam olur” diye konuştu.
  • Selin Şekerci: Psikolojik destek alıyorum - Magazin haberleri

    "ONU KOPYALAYIP KENDİ KARAKTERİMİ YARATTIM"

    Rolüne 15 gün gibi kısa bir sürede hazırlandığını belirten Selin Şekerci, “Bir şeyler okudum ve izledim. Benim en büyük destekçim ve bütün bilgileri aldığım Ozan var, Sedef Hanım'ın oğlu... Onlar her gün yanımdalardı, settelerdi. Hep Ozan’ı gözlemledim. Mesela filmde aksesuarım kamera... Onu ilk Ozan’a verdim. O nasıl tutmak istiyor diye görmek istedim. Ben de o şekilde tuttum. Beraber yemek yedik, sohbet ettik. O bana yoldaşlık etti. Aslında Ozan’ı kopyalayıp, kendi 'Suna’mı yarattım" ifadelerini kullandı.
  • Selin Şekerci: Psikolojik destek alıyorum - Magazin haberleri

    "PSİKOLOJİK DESTEK ALIYORUM"

    Selin Şekerci, “Filmden sonra psikolojik destek aldınız mı?” sorusuna, "Zaten psikolojik desteği düzenli olarak alıyorum. Her hafta düzenli terapiye giderim. Bir sürü meslekte bence gerekiyor. Bizim yaptığımız işte yolda yürümek biraz zor" şeklinde yanıt verdi.

    Selin Şekerci, gazetecilerin, "Meslekten dolayı güvensizlik mi yaşıyorsunuz?" sorusunu, "O da var... Bir sürü etken var. Başka başka karakterler oynuyorsunuz, sağlıklı kalabilmek çok zor. Bu anlamda psikolojik destek almak gerekiyor. Bir de çok insanla muhatap oluyoruz. Normal birinin aldığı tepkinin bin katını alıyoruz. Onu da iyisiyle kötüsüyle başarabilmek lazım. Dolayısıyla psikolojik destek almamız şart. Bu süreçte de spektrum travmalarına hayat verdiğim için psikolojik destek aldım" sözleriyle cevapladı.
  • Selin Şekerci: Psikolojik destek alıyorum - Magazin haberleri

    "BENİM SEBEPLERİM DE VARDI"

    Anne ve babasının çocukluğunda ayrılmasının da bunda etkili olabileceğini belirten oyuncu, "Bence her bireyin psikolojik destek alması gerekiyor. Benim sebeplerim de vardı. Mesleğimle birlikte bu düzenli olunca daha sağlıklı olacağını hissettim ve devam ettim" dedi.

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