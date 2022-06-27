Sena İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Sena isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

SENA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Sena ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Sena adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Sena isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

SENA İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Sena ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Dini koruyan. Buyruk, kural, gelenek, düzen, töre. Överek anma, övme, methetme. Işık, şimşek parıltısı.

SENA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Sena ismi Kur'an-ı Kerim'de (Nur Suresi 43. ayet) geçmektedir ve Sena ismini koymak caizdir.

SENA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Sena ismini kullanan 66.922 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Sena ismini kullanan 15.580 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Sena ismini kullanan 10.677 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Sena ismini kullanan 3.901 kişi bulunmaktadır.

SENA ADININ ÖZELLİKLERİ

Sena adını taşıyan kişiler için güven önemlidir. Bulundukları ortamda güvensiz hissederlerse orayı hemen terk ederler. İş arkadaşlarına ve işlerine sonsuz bir bağlılık gösterirler. Bu yüzden iş hayatını adeta bir aile ortamına çevirirler. Duyguları ile hareket etmeyi tercih ederler. 6. hisleri çok kuvvetlidir. Bazı zamanlarda aşırı duygusal ve hassas bir tavır takınabilirler. Kriz ve gergin ortamlardan kaçınırlar. Hoşgörülü, hümanist ve yardımsever insanlardır. Sevdiklerine ve ailesine çok değer verirler.