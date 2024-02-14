Senden Önce dizisi Merve kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi dizilerde oynadı?
Kanal D'nin yeni dizi Senden Önce dün akşam ilk bölümünün yayınlanmasıyla izleyiciyle buluştu. Senden Önce dizisi iki kadın ve tuzağa çekilmeye çalışılan bir adamın hayat hikayesini anlatıyor. Diziseverler tarafından merak edilen Merve karakteri araştırma konusu oldu. Peki, Senden Önce dizisi Merve kimdir?
Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya tarafından başrollerinin paylaşıldığı Senden Önce dizisi Kanal D'de ilk bölümüyle seyirci ile buluştu. Dizide, Merve karakterini canlandıran Sinem Ünsal'ın hayatı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Sinem Ünsal kimdir? İşte, detaylar...
SENDEN ÖNCE DİZİSİ MERVE KİMDİR?
Küçük yaşlardan itibaren yetimhanede büyüyen Merve kendisini aile kurmaya adamış bir karakterdir. Bir aileye sahip olma umuduyla evlenmiş ancak ilk evliliğinde mutlu olamamış ve eşinden ayrılmıştır. Her şeye rağmen bir aileye sahip olmak için savaşan Merve, istediği aile hayatına ulaşmak için mücadele etmeye hazırdır.
SİNEM ÜNSAL KİMDİR?
Senden Önce dizisinin Merve'si Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993 yılında İzmir'de doğdu. Azeri kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen güzel oyuncu, ilkokul ve ortaokulu İzmir'de liseyi ise Manisa'da okudu.
Sinem Ünsal, 2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu ve Müfit Aytekin Atölye’de oyunculuk eğitimleri aldı. Aynı yıldan itibaren TV dizilerinde rol almaya başladı.
2019 yılında Yapıkredi Afife Jale Ödülleri’nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterilen güzel oyuncu, aynı yıl düzenlenen bir başka organizasyon olan 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülünün sahibi oldu.
SİNEM ÜNSAL'IN OYNADIĞI DİZİLER
Çoban Yıldızı/ Güneş/ 2016-17
Siyah Beyaz Aşk/ Gülsüm Aslan/ 2017-18
Kızım/ Sevgi Günay/ 2018-19
Mucize Doktor/ Nazlı Gülengül/ 2019-2021
Elbet Bir Gün/ Gizem Kılınçlı/ 2021
Gizli Saklı/ Naz Arıca/ 2022
Senden Önce/ 2024