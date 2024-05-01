Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların, biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"

"TOMA’LARIN, BİBER GAZLARININ, BARİKATLARIN OLMADIĞI 1 MAYISLARI ÖZLEDİK"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bugün bütün meydanları Taksim Meydanı, bütün alanları 1 Mayıs alanı olarak gördüğümüz için uzun zamandır Türkiye’nin her bölgesinde birlik, mücadele ve dayanışma gününü şölen havasında gerçekleştirmekteyiz. Bu yıl da işçi hareketinin, sendikal hareketin merkezi olan Kocaeli'de HAK-İŞ mensuplarıyla bir araya geleceğiz. Aynı zamanda 81 ilde HAK-İŞ il başkanlıkları 1 Mayıs bildirimizi meydanlarda okuyup kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade edeceğiz.

1 Mayıs birlik mücadele dayanışma gününü meydan tartışmalarına polislerin, TOMA’ların, biber gazlarının, barikatlarının olmadığı 1 Mayısları özledik, hep hayal ettik. Bunu gerçekleştirmek için büyük bir mücadele gerçekleştirdik. Bugün de bu meydanda bize izin verilmiş olsaydı burada mitingimizi yapabilirdik. Ama izin verilmemişse izin verilen meydanlarda hakkımızı ve taleplerimizi yüksek sesle konuşmak ve bütün dünyaya buradan birlik mesajı vermek bizim sorumluluğumuzdadır. Onun için HAK-İŞ olarak bugün Türkiye'nin bütün meydanlarında, dünyanın bütün meydanlarında özgürlük, adalet, barış isteyen emek hareketinin sorunlarını bir bir ortaya koyup çözümler talep eden bütün emekçilerle dayanışmamızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.