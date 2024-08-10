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        Haberler Magazin Şener Şen'in sahnesine şişe fırlatıldı

        Şener Şen'in sahnesine şişe fırlatıldı

        'Zengin Mutfağı'nın Ankara'daki gösterisi sırasında seyircilerin üzerine şişe fırlatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 10:09 Güncelleme: 10.08.2024 - 10:09
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        Şener Şen, Ankara'daki Oran Açık Hava Sahnes'nde 'Zengin Mutfağı' adlı oyunda sahne aldı.

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        Oyun sahnelenirken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından duvarın arkasından seyircilerin üzerine cam şişeler fılatıldı.

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        Yaşanan bu olaylardan sonra 82 yaşındaki Şener Şen, oyuna kısa bir ara verdi. Oyun, daha sonra kaldığı yerden devam etti.

        Fotoğraflar: X, DepoPhoto

        #Şener Şen
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