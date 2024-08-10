Şener Şen'in sahnesine şişe fırlatıldı
'Zengin Mutfağı'nın Ankara'daki gösterisi sırasında seyircilerin üzerine şişe fırlatıldı
Giriş: 10.08.2024 - 10:09 Güncelleme: 10.08.2024 - 10:09
1
Şener Şen, Ankara'daki Oran Açık Hava Sahnes'nde 'Zengin Mutfağı' adlı oyunda sahne aldı.
2
Oyun sahnelenirken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından duvarın arkasından seyircilerin üzerine cam şişeler fılatıldı.
3
Yaşanan bu olaylardan sonra 82 yaşındaki Şener Şen, oyuna kısa bir ara verdi. Oyun, daha sonra kaldığı yerden devam etti.
Fotoğraflar: X, DepoPhoto
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ