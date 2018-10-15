Eski manken Şenol İpek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nişan haberini takipçileriyle paylaştı.

Şenol İpek, Nur Şipka'yla çekildiği kareye, "Rabbim mutlu olacak insanları hep birlikte yaşatsın. Dostlarla, arkadaşlarla, aileyle ve mutlu yuva kuracağın bir eşle. Kimine göre erken, kimine göre geç ama en güzel zaman yaşadığımız an elbette oda bizim için şu an. Bizim için mutlu bir yuvanın saadetin başlangıcı oldu. Ailelerimiz arasında ilk adımımızı hayırlısı ile attık, nişan yüzüklerimizi taktık. Siz mutlu olun biz mutlu olalım. Herkes mutlu olsun" notunu düştü.

Boşandıktan sonra birlikte kamera karşısına geçen Bircan Bali ve Şenol İpek, "Herkese merhaba. Çok uzun zamandır bizden birlikte fotoğraf ve video istiyordunuz. Biz de sizleri kırmadan, bilmeniz gereken bir durumu açıklayacağız. 5 yıllık evliliğimizi bugün itibariyle mahkeme kararıyla resmen noktaladık. Hayırlısı böyleymiş. Dost, arkadaş kalmayı tercih ettik. Medeni bir şekilde boşanma kararı aldık. Yollarımıza ayrı ayrı saygılı şekilde devam edeceğiz. Merak etmeyin, biz çok iyiyiz. İkimiz için iyi olacak" açıklamasında bulunmuştu.

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