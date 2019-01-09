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İşte Kaya'nın o mesajı: "Söylediğiniz şeyleri çok ciddiye aldığımdan değil, bizlere her şeyi söyleme hakkını kendinizde bulmanızdan genelde bu tür şeyleri paylaşıyorum. Bu paylaştığım arkadaş, diğer klavye delikanlıları gibi kendince yorumda bulunmuş. Ben de kendisine sormak istiyorum. Sen kimsin?! Sen yanlış bildiğin o düşüncelerinle beni yorumlarken sen kimsin?!"