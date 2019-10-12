Bizim için hayati bir maçtı. EURO 2020 Şampiyonası'na gidebilmek için bizim Arnavutluk'u yenmemiz şarttı. Fransa da İzlanda'yı yenerse işi büyük oranda bitirmiş olacaktık.

Nihayet 90 dakikanın sonunda bu iki senaryo da gerçekleşti.

Euro 2020'ye şimdiden 'Merhaba' diyelim.

Maça gelecek olursak. Klasik olarak kapanan takımlara karşı statik ve bir işe yaramayan Allah'ın cezası yan pas'lara mahkum kaldığımız bomboş bir ilk 45 oynadık.

Bu 45'te sol kanadımız hiç çalışmazken sağ kanadımız da yüzde 10 çalıştı. Orta alan kalabalığında boğulan bir müsabaka oldu. Rakibin devre sonunda barajdan seken ve Mert'in köşeden çelebildiği frikiği dışında heyecan verici bir an yoktu.

2. devrede Kaan'ın yerine oyuna alınan Çağlar ile geriden bir oyuncuyu daha top kullanabilip orta alanda fazlalık oluştursun diye oyuna aldı Şenol Hoca.. Ancak yine kanatlara inemedik. Daha derli toplu idiysek de Ozan'ın uzak şutu dışında kaleciyi yere yatıramadık.

Sonra galiba biraz da seyircinin gazı ile İrfan'dan sonra Yusuf'u da oyuna aldı Güneş.. Yusuf'un girişiyle Ozan çıkınca da orta göbek boşaldı. Manaj ile 3 iyi pozisyon buldular. Bu oyuncu yüzde 20 daha yetenekli olsa geriye düşerdik.

Yusuf'un hücuma faydası olmadığı gibi savunmaya zaaf yarattığını görmeliyiz.

Yine de maçı 90'a getirdik ve "Beraberlik de kötü değil" derken Cenk'in takipçiliği ve ısrarı sonucu rakip savunma maç boyunca yaptığı tek büyük hatayla fırsatı doğurdu. Cenk de akıllıca bir vuruşla golü yaptı ardından tüm takım Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmet'lere selam gönderdi..

Kapalı savunmaları aşabilmek için ya çok hızlı pas yapmak lazım ya da driplingçi oyuncular.. Her ikisi de yoktu dün.Ama son tahlilde gelen 3 puan bizi Euro 2020'ye götürdü.Şimdi pazartesi Paris'te grup birinciliği maçına çıkacağız. Orada daha rahat oynayacağımızı düşünüyorum. Çünkü hem bu kez kapanan takım biz olacağız hem de 'yenilsek de önemli değil' zihniyetiyle sahada olacağımızdan rahat olacağız.

Grup lideri veya ikincisi olarak şampiyonaya gitmeyi garantiledik bence. Matematik garanti görmese de buradan dönmez artık.

Şenol Güneş ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. TFF yönetimini ve çalışan dostlarımı ayrıca kutluyorum.

Bu yazı vesilesi ile sınırlarımızın ötesinde ülkemiz için mücadele eden Mehmetçiklerimizin Allah yardımcısı olsun demek istiyorum. Şehitlerimize rahmet, ailelerine ve sevdiklerinde de başsağlığı diliyorum. İnşallah daha fazla şehit vermeden hakkıyla bu operasyonu bitirir memleketlerine dönerler.