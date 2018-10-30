Ünlü popçu Serdar Ortaç’ın ABD’de kaza geçiren eşi Chloe’nin yanına neden gitmediği merak konusuydu.

Ortaç, neden gitmediğine dair sorularla ilgili, “Bildiğim bir şey var” demişti. 2. Sayfa programına konuk olan Asena Atalay, Chloe’nin motor kazası geçirmediğini, Miami’de gittiği barda darp edildiğini öne sürdü.

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