Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç eşi Chloe Loughnan ile haklarında çıkan boşanma haberlerine isyan etti. Ortaç, eşi Chloe Loughnan Ortaç'ın 'kürtaj' yaptırdığı yönünde çıkan haberlere de 'Bunu söylemesi bile o kadar çirkin ki 'kürtaj oldu o yüzden boşuyor onu' falan... Yalan, yalan, yalan' diyerek tepki gösterdi.

İşte Ortaç'ın sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı o açıklaması:

"Arkadaşlar bugün tekrar haberler ortaya çıktı. Dün boşanıyor diyorlardı bugün yine sabah şimdi de Serdar Ortaç'ın hanımı kürtaj oldu o yüzden Serdar Ortaç onu boşamak istiyor diye haberler çıktı. Bir kadın başka bir kadına böyle bir konuda nasıl konuşabilir? Boşanma konusunda bir sürü dedikodu olabilir ama bu tür bu kadar çirkin bir şey olmaz. Karımın kürtaj olduğu haberi bu son nokta ve çirkin çok çirkin. Böyle şeyler söylenmez. Bunu söylemesi bile o kadar çirkin ki 'kürtaj oldu o yüzden boşuyor onu' falan... Yalan, yalan, yalan"