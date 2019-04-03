İstanbul'da Sevim Orhan, her gün bebek arabasına oturttuğu oğlu Yusuf İslam'ı Leyla Bayram İlkokulu'ndaki 1/A özel eğitim sınıfına götürüp getirirken, yaşadıkları zorlukları anlattı.
DHA'nın haberine göre; Anne Orhan, vücut hareketleri ve kaslarında uyumlu kullanım bozukluğu olan oğlunun 7.5 aylık olarak doğduğunda doktorların 'Yaşamaz, ölür' dediklerini söyledi. Sevim Orhan, uzun süre iş bulamayan eşi Medeni Orhan'ın, üç ay önce işçi olarak çalışmaya başladığını belirterek, oğlunu okula akülü arabayla götürmek istediklerini ancak ekonomik durumları iyi olmadığı için alamadıklarını ifade etti.
Sevim Orhan, oğlunun tedavi edilebileceğine inandığını anlatırken, şunları söyledi: "İmkanlarımız bu kadarına el verdi. Sigortamız bile yoktu. Hastanede fizik tedavi görmesi gerekiyordu, göremedik. Kas hastalığı nedeniyle kendisini çok kasıyor. İmkansızlıktan doğru dürüst bir doktora götüremedik. Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi´ne götürmek istiyoruz, götüremiyoruz. Daha iyi yerlere götürebilsek belki de yürüyebilirdi. Doktorlar net bir şey demedi, ilaç bile vermedi."
İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ
Anne Sevim Orhan'ın, oğlu Yusuf'u sağlığına kavuşturma ve okutma çabasının haber olması üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan araştırmaların ardından Yusuf İslam Orhan, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.
Tetkiklerde, Yusuf İslam'da Serebral Palsi hastalığına bağlı kalça kemiğinde uzaklaşma belirlenince cerrahi müdahale ekibi oluşturuldu. Başarılı geçen ameliyatlara giren uzmanlardan Op. Dr. Osman Nuri Özyalvaç, şöyle dedi: "Yusuf İslam'ın hastalığa bağlı kalça kemiğinde uzaklaşma vardı. Zamanında bunu tespit ederek kalça kemiği yerinden çıkmadan ameliyatla gerekli önlemleri aldık. Daha geç tespit edilse kalça kemiğini yerinden çıkarmak zorunda kalacaktık. İnşallah, bundan sonra bir sorun olmayacak. Eklemini rahat biçimde kullanabilecek. Ameliyattan ziyade kendisinin çabası ve fizik tedavi uygulamasıyla yürümesi sağlanabilir. Bu hastalıkta esas sorun beynin gördüğü hasar. O hasarı bizim tedavi etme şansımız yok."
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