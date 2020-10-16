Başrolünde Tolgahan Sayışman'ın oynadığı Şeref Sözü ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. Büyük ilgiyle izlenen Şeref Sözü 1. bölümde neler oldu? İlk bölümün ardından merakla beklenen Şeref Sözü 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Şeref Sözü 2. bölümde neler oluyor? İşte Şeref Sözü yeni bölüm fragmanı...

ŞEREF SÖZÜ 2. BÖLÜM FRAGMANI

— Şeref Sözü (@SerefSozuDizi) October 15, 2020

ŞEREF SÖZÜ 2. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

isra'nın, Cihan Adabeyli'nin karısı olarak adaya gelişi Yasemin'i çileden çıkarırken Mustafa'yı da alıp gitmesiyle Adabeyli Adası'nda telaşlı anlar yaşanıyor. Olanlardan sonra İsra adadan gitmek isterken Cihan'ın verdiği karar başta Emsal olmak üzere tüm ailesiyle arasında gerilime sebep oluyor. İsra'nın vurulması herkesi şoke ederken akıllara "İsra Kurtulabilecek mi?" sorusu geliyor.

ŞEREF SÖZÜ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şeref Sözü 1. Bölümünde, Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. Cihan Adabeyli; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Ansızın Adabeyli Adası’na bir telefon gelir ve Cihan Adabeyli’nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan İsra’dır. İsra’nın tek bir umudu vardır: Cihan Adabeyli! Kucağında yeni doğmuş bebeği ile son çare Cihan’ı arar. Ve Cihan Adabeyli uçağına atlayıp Lübnan’a gider!Faruk, şehrin her yerinde İsra’yı ve çocuğunu ararken, Cihan hayatını değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır. İsra’nın Adabeyli Malikanesi’ne Cihan’ın karısı olarak gelmesiyle Adabeyli Adası’nda tüm düzen alt üst olacaktır... Adabeyli Adası’nda İsra’nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir. Verilen ‘Şeref Sözü’ geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep olacaktır!