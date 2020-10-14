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Şeref Sözü 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeref Sözü 1. bölüm izle

Şeref Sözü dizisi birinci bölümü ile Show TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Öykü Çelik ve Aras Aydın'ın yer aldığı dizi her Çarşamba akşamı diziseverlerle buluşacak. Peki Şeref Sözü 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Şeref Sözü ile ilgili merak edilenler...

Şeref Sözü 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeref Sözü 1. bölüm izle

Şeref Sözü dizisinde; Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. Cihan Adabeyli; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Ansızın Adabeyli Adası’na bir telefon gelir ve Cihan Adabeyli’nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan İsra’dır.

ŞEREF SÖZÜ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şeref Sözü dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

ŞEREF SÖZÜ 1. BÖLÜM İZLE

İsra’nın tek bir umudu vardır: Cihan Adabeyli! Kucağında yeni doğmuş bebeği ile son çare Cihan’ı arar. Ve Cihan Adabeyli uçağına atlayıp Lübnan’a gider! Faruk, şehrin her yerinde İsra’yı ve çocuğunu ararken, Cihan hayatını değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır. İsra’nın Adabeyli Malikanesi’ne Cihan’ın karısı olarak gelmesiyle Adabeyli Adası’nda tüm düzen alt üst olacaktır...

Adabeyli Adası’nda İsra’nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir. Verilen ‘Şeref Sözü’ geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep olacaktır!

Yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’nün oyuncu kadrosunda; Tolgahan Sayışman, Sude Güler ve Hülya Darcan, Aras Aydın, Öykü Çelik, Meltem Gülenç, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.

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