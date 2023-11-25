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"HADİSE'NİN, EBRU GÜNDEŞ'İN ESKİ EŞİ İLE ARASINDA BİR İLİŞKİ OLMASI HABERİNİ YORUMLADIK"



Duruşmada savunma yapan sanık Serengil, "Ben yıllardır sabah programı yapıyorum. Topluma mâl olmuş kişilerle ilgili haberler yorumlanmaktadır. Yaptığımız programda müşteki Hadise’nin, Ebru Gündeş’in eski eşi ile arasında bir ilişki olması haberini yorumladık. Program sırasında müştekiyi kast ederek, 'Eğer böyle bir karaktersizlik yaptıysa çıksın özür dilesin' dedim. 'Karaktersiz' kelimesi, TDK sözlüğüne bile bakıldığında hakaret içeren bir kelime değildir, ‘karakteri zayıf’ anlamına gelmektedir. Kaldı ki suç olan bir şey yapsam RTÜK kanalımıza müdahale ederdi. Böyle bir şey de olmadı" şeklinde konuştu.