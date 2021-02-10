5. KEZ EVLENİYOR

Seren Serengil ilk evliliğini 2000 yılında Ozan Kaçmaz ile yapmıştı. Ancak çift iki yıl sonra boşanmıştı.

Serengil, aynı yıl şarkıcı Cengiz İmren ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Ancak Serengil'in bu evliliği de üç yıl sonra sona ermişti.

Ünlü şarkıcı, 2006-2010 yılları arasında ise Musa Aytun ile evlilik yaşamıştı.

Serengil, 2018'de ise yine bir şarkıcı olan Yaşar İpek ile evlenmişti. Çift, olaylı bir şekilde boşanmıştı.