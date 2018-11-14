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Mayıs ayında nikâh masasına oturan ünlü çift, balayı olarak Ege kıyılarını seçti. Ünlü çift, yaklaşık iki ay boyunca mavi tura çıkarak denizin keyfini sürdü. Ancak Yaşar çifti için ilginç bir iddia ortaya atıldı.