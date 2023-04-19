Seren Serengil: İntihar etmesinden korkuyorum!

"ÖZÜR DİLERİM"



Serengil'in 'bana ihanet etti' diyerek ayrıldığı eski sevgilisi ise yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür diledi. Tohma, "Çok kötü zamanlardan geçtim, geçiyorum. Annemi kaybettim yaşadğım evim, çifliğim, şehrim, anılarım her şeyim gitti. Bu süreçte birçok kişi tanıdık, tanımadık beni aradı, hep konuştum. Konuşmak, dertleşmek iyi geldi ve bu süreçte yardım ve destek amaçlı aradığını söyleyen bir kişinin ilgisi alakası rahatsızlık boyutuna ulaştı. Seren'den bu durumu saklamak zorunda kaldım. Dört yıldan beri gözümden sakındığım her şeyden çok sevdiğim kadını istemeden de olsa özdüm. Haklıdır ama benim de kötü bir niyetim yoktu. Kendisinden özür diliyorum ve onu çok seviyorum" dedi.