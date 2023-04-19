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Seren Serengil: İntihar etmesinden korkuyorum!

Geçtiğimiz günlerde kendisine ihanet ettiğini söyleyerek Mustafa Rahman Tohma ile ilişkisini noktalatan Seren Serengil, eski sevgilisinin barışma teklifine geri çevirdiğini açıkladı. Tohma'yı evden kovduğunu belirten Serengil, eski sevgilisinin intihar etmesinden korktuğunu ifade etti

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  • Seren Serengil'in başı eski sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile dertte! - Magazin haberleri

    Özel hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan Seren Serengil, Mustafa Rahman Tohma ile ilişkisini noktaladı. 2021'de sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtını veren, evlenmeleri beklenen Serengil, Tohma ile ayrıldıklarını duyurmuştu. Seren Serengil yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında mutluluklar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.
  • Seren Serengil'in başı eski sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile dertte! - Magazin haberleri

    'EVLİSİN AHLAKSIZ'

    İlişkisini bitirmeden hemen önce Instagram hesabından 'İki çocuğun var, evlisin ahlaksız' paylaşımı yapan Serengil'in bu mesajı 'aldatıldı mı' sorularını akıllara getirmişti.

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde annesini kaybeden Mustafa Rahman Tohma'nın dün yaptığı paylaşım ise dikkat çekmişti: "Anne, beni anlayan yok. Omzumda yüklerim çok. Seninkinde yer kaldıysa başımı koysam biraz anne!"
  • Seren Serengil'in başı eski sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile dertte! - Magazin haberleri

    "BENİ ALDATTI"

    Yaşananların ardından Serengil, Mustafa Rahman Tohma'nın kendisine yalan söylediğini açıkladı. Serengil, Mustafa Rahman Tohma'nın kendisini aldattığını ifade ederek, birlikte olduğu kişinin de evli olduğunu iddia etti. Seren Serengil, "Güzel günlerimiz oldu. Mustafa'dan hiçbir şey istemedim ona kol kanat gerdim. Üzüldüm, kandırıldım... Gözümle görmedim ama ondan böyle bir şey beklemezdim beni yanılttı. Onun için kötü bir şey söylemek istemiyorum. Yolu açık olsun" dedi.
  • Seren Serengil'in başı eski sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile dertte! - Magazin haberleri

    "ÖZÜR DİLERİM"

    Serengil'in 'bana ihanet etti' diyerek ayrıldığı eski sevgilisi ise yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür diledi. Tohma, "Çok kötü zamanlardan geçtim, geçiyorum. Annemi kaybettim yaşadğım evim, çifliğim, şehrim, anılarım her şeyim gitti. Bu süreçte birçok kişi tanıdık, tanımadık beni aradı, hep konuştum. Konuşmak, dertleşmek iyi geldi ve bu süreçte yardım ve destek amaçlı aradığını söyleyen bir kişinin ilgisi alakası rahatsızlık boyutuna ulaştı. Seren'den bu durumu saklamak zorunda kaldım. Dört yıldan beri gözümden sakındığım her şeyden çok sevdiğim kadını istemeden de olsa özdüm. Haklıdır ama benim de kötü bir niyetim yoktu. Kendisinden özür diliyorum ve onu çok seviyorum" dedi.
  • Seren Serengil'in başı eski sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile dertte! - Magazin haberleri

    "EVDEN KOVDUM, İNTİHAR ETMESİNDEN KORKUYORUM"

    Seren Serengil, ardından Mustafa Rahman Tohma'nın evine geldiğini ve özür dilediğini duyurdu. Barışma teklifini geri çevirdiğini söyleyen Serengil, "İkna olmadım. Telefon kayıtlarını istedim, veremedi. Evden kovdum. 'Kendimi öldürürüm' diye arkadaşlarıma mesaj atmış. Çok endişeleniyorum. Bütün bunlara sebep olan ahlaksız kadın kocasının kollarında uyuyor şimdi ama bu çocuğa bir şey olsun ben soracağım sana! Senin de kim olduğunu açıklayacağım" dedi.
  • Seren Serengil'in başı eski sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile dertte! - Magazin haberleri

    4. KEZ EVLENDİ

    Seren Serengil ilk evliliğini 2000 yılında Ozan Kaçmaz ile yapmıştı. Ancak çift iki yıl sonra boşanmıştı. Serengil, aynı yıl şarkıcı Cengiz İmren ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu.
  • Seren Serengil'in başı eski sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile dertte! - Magazin haberleri

    Ancak Serengil'in bu evliliği de üç yıl sonra sona erdi. Ünlü şarkıcı, 2006-2010 yılları arasında ise Musa Aytun ile evlilik yaşadı. Seren Serengil, 2018'de ise yine bir şarkıcı olan Yaşar İpek ile evlendi. Çift, olaylı bir şekilde boşandı.

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