Serena Williams ikinci kez anne oldu - Magazin haberleri

Serena Williams ikinci kez anne oldu - Magazin haberleri

Kariyerinde 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan dünyaca ünlü ABD'li emekli tenisçi Serena Williams, ikinci kez anne oldu.

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2017'den beri iş insanı Alexis Ohanian ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Olympia adında bir kızı bulunan Serena Williams, sosyal medya hesabından kızı olduğunu duyurdu.