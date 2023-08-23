Serena Williams ikinci kez anne oldu
ABD'li emekli tenisçi Serena Williams, ikinci kez anne olduğunu duyurdu. Eşi Alexis Ohanian ile ikinci çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşayan Williams, bebeğinin cinsiyetini ve adını da açıkladı
Kariyerinde 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan dünyaca ünlü ABD'li emekli tenisçi Serena Williams, ikinci kez anne oldu.
2017'den beri iş insanı Alexis Ohanian ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Olympia adında bir kızı bulunan Serena Williams, sosyal medya hesabından kızı olduğunu duyurdu.
Ailesiyle birlikte objektif karşısında poz veren Serena Williams, bebeğinin adını da açıkladı. 41 yaşındaki tenisçi, kızının adının 'Adira River Ohanian' olduğunu ifade etti.