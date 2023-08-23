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        Haberler Dünyadan Serena Williams ikinci kez anne oldu - Magazin haberleri

        Serena Williams ikinci kez anne oldu

        ABD'li emekli tenisçi Serena Williams, ikinci kez anne olduğunu duyurdu. Eşi Alexis Ohanian ile ikinci çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşayan Williams, bebeğinin cinsiyetini ve adını da açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 11:57 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:06
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        Kariyerinde 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan dünyaca ünlü ABD'li emekli tenisçi Serena Williams, ikinci kez anne oldu.

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        2017'den beri iş insanı Alexis Ohanian ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Olympia adında bir kızı bulunan Serena Williams, sosyal medya hesabından kızı olduğunu duyurdu.

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        Ailesiyle birlikte objektif karşısında poz veren Serena Williams, bebeğinin adını da açıkladı. 41 yaşındaki tenisçi, kızının adının 'Adira River Ohanian' olduğunu ifade etti.

        #Serena Williams
        #Alexis Ohanian
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