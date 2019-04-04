Yakın arkadaşı ile bir mekanda akşam yemeği yiyen güzel oyuncunun keyfi bir hayli yerindeydi.

Dizi teklifleri olduğunu ve şu anda senaryo okuduğunu söyleyen Aktaş, son dönemin gözde işlerinden sahne sanatları ve tiyatro ilgilide samimi açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu, "Ben de içime sinen güzel bir oyun olursa tiyatro da olmak çok isterim. Takdir edersiniz ki bu işin mutfağı en güzel tarafı tiyatrodur. Seyirci ile bire bir etkileşim halindesinizdir ve çok güzel eşsiz bir duygudur sahnede olmak. Dediğim gibi güzel bir teklif ve içime sinen bir oyun olursa seve seve ben de tiyatro sahnesinde olmak çok isterim." açıklamasında bulundu.