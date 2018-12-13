Yeni bir sinema filmi projesine başlayacağını dile getiren Serenay Aktaş, "Romantik komedi türünde yeni bir sinema filminin hazırlıklarına başladık. Hazırlık sürecini kitap okuyarak ve oyunculuk üzerine çalışarak değerlendiriyorum. Film hakkında şimdilik detaylı bir bilgi veremeyeceğim ama senaryosu güçlü ve kaliteli bir ekiple çalışacağım için mutluyum" diyerek sevenlerini heyecanlandırdı.

Elinde tuttuğu kitaplardan birinin Turgut Uyar'ın 'Göğe Bakma Durağı' adlı şiir kitabının olması, güzel oyuncunun ön hazırlığını yaptığı romantik komedi türündeki film ile ilgili olup olmadığı ise merak konusu oldu.

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