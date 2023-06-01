Serenay Sarıkaya: İnanılmaz heyecanlandık

"ONDAN DAHA ÇOK KİMSEYE YAKIŞMAZDI"



Serenay Sarıkaya, yakın arkadaşı olan ve 'Alice Müzikali'nde beraber rol aldığı Merve Dizdar'ın Cannes Film Festivali'nde aldığı ödül ile ilgili ise, "İnanılmaz heyecanlandık ve gururlandık. Çok acayip bir duyguydu. Bu mutluluğu bize yaşattığı için kendimi şanslı hissediyorum. Onunla gurur duyuyoruz. Ondan daha çok kimseye yakışmazdı" açıklamasında bulundu.