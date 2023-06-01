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Serenay Sarıkaya: İnanılmaz heyecanlandık

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Aile'de 'Devin Akın'a hayat veren Serenay Sarıkaya, 'Alice Müzikali'nde beraber rol aldığı Merve Dizdar'ın Cannes Film Festivali'nde aldığı ödül ile ilgili konuştu. Ünlü oyuncu, "İnanılmaz heyecanlandık ve gururlandık. Bu mutluluğu bize yaşattığı için kendimi şanslı hissediyorum" dedi

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  • Serenay Sarıkaya: İnanılmaz heyecanlandık - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aile'de 'Aslan Soykan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ, Etiler'de görüntülendi.

    Eşi Başak Dizer ile birlikte bir mekana girerken objektiflere yansıyan Tatlıtuğ, "Harika bir sezon geçirdik, mutluyuz. Yeni sezonda yeniden görüşmek üzere" diyerek, restorana giriş yaptı.
  • Serenay Sarıkaya: İnanılmaz heyecanlandık - Magazin haberleri

    "GERÇEKTEN AİLE OLDUK"

    Tatlıtuğ'un ardından görüntülenen ve 'Aile'de 'Devin Akın'ı canlandıran Serenay Sarıkaya da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Sarıkaya, 'Aile' ile ilgili, "Çok güzel bir sezon geçti. Gerçekten aile olduk. Bugün de beraber son bölümünü izleyeceğiz. Her şey yolunda. İkinci sezonda her şey aynı hızıyla devam edecek" açıklamasında bulundu.
  • Serenay Sarıkaya: İnanılmaz heyecanlandık - Magazin haberleri

    "NEŞELİ VE HUZURLU BİRİSİYİM"

    İkinci sezonu sabırsızlıkla beklediğini belirten Serenay Sarıkaya'ya gergin göründüğü sahneler sebebiyle, "Normal hayatta da agresif biri misiniz?" sorusu yöneltildi.

    Ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Çok gergin birisi olduğumu söyleyemem ya... Neşeli ve huzurlu birisiyim" dedi.
  • Serenay Sarıkaya: İnanılmaz heyecanlandık - Magazin haberleri

    "BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTEDİĞİM BİR ARKADAŞIMDI"

    Kıvanç Tatlıtuğ ile partnerliği çok beğenilen Sarıkaya, bu konu hakkında, "Uzun zamandır birlikte çalışmak istediğim bir arkadaşımdı kendisi. Gayet uyumlu olduk ve anlaştık. Teşekkür ederim güzel yorumlar için" şeklinde konuştu.
  • Serenay Sarıkaya: İnanılmaz heyecanlandık - Magazin haberleri

    "ONDAN DAHA ÇOK KİMSEYE YAKIŞMAZDI"

    Serenay Sarıkaya, yakın arkadaşı olan ve 'Alice Müzikali'nde beraber rol aldığı Merve Dizdar'ın Cannes Film Festivali'nde aldığı ödül ile ilgili ise, "İnanılmaz heyecanlandık ve gururlandık. Çok acayip bir duyguydu. Bu mutluluğu bize yaşattığı için kendimi şanslı hissediyorum. Onunla gurur duyuyoruz. Ondan daha çok kimseye yakışmazdı" açıklamasında bulundu.

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