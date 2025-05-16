Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den yeni fotoğraf
Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Mert Demir, bir etkinlikte fotoğraflandı
Giriş: 16.05.2025 - 15:52 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:56
Şarkıcı Mert Demir ve oyuncu Serenay Sarıkaya, reklam aşkı yaşadığı iddialarıyla uzun süre gündem olmuştu. İkili, bu iddialardan sonra aşklarını savunmuşlardı.
Zaman zaman hayranları tarafından görüntülenen aşıklardan, yeni fotoğraf geldi.
Çift, bir etkinlikte bir araya geldi. O anları, senarist Ece Yörenç fotoğrafladı.
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