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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den yeni fotoğraf - Magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den yeni fotoğraf

        Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Mert Demir, bir etkinlikte fotoğraflandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 15:52 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:56
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        Serenay ve Mert'ten yeni fotoğraf
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        Şarkıcı Mert Demir ve oyuncu Serenay Sarıkaya, reklam aşkı yaşadığı iddialarıyla uzun süre gündem olmuştu. İkili, bu iddialardan sonra aşklarını savunmuşlardı.

        Zaman zaman hayranları tarafından görüntülenen aşıklardan, yeni fotoğraf geldi.

        Çift, bir etkinlikte bir araya geldi. O anları, senarist Ece Yörenç fotoğrafladı.

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        #Mert Demir
        #serenay sarıkaya
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