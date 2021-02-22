"EVET, AYRILDIK"



Sarıkaya ve Yılmaz aşkının bitişi, geçtiğimiz yıl ekim ayında ünlü komedyenin, "Ayrıldınız mı?" sorusuna verdiği "Evet" cevabıyla ortaya çıkmıştı.



Ancak geçtiğimiz haftalarda Serenay Sarıkaya'dan şaşırtıcı bir hamle geldi. Cem Yılmaz ile Zafer Algöz, Nejat Alp’in, "Sen Miydin Sevgilimi Çalan?" şarkısını söylemişti.



Yılmaz, düeti, "Her pazartesi evde sahneye çıkarız. Evde ne var? Bu yok" notuyla paylaşmıştı.