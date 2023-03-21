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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sergen Deveci, feci kazada ağır yaralanmıştı

Sergen Deveci, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölümden dönmüş, boynunda ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ağır yaralanmıştı. Ameliyat, fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecini beklenen süreden daha hızlı atlatan Deveci, kariyerine başladığı yerde sahnelere dönmeye hazırlanıyor

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  • Sergen Deveci, feci kazada ağır yaralanmıştı - Magazin haberleri

    20 Kasım 2022…
    Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy’un başrolünü paylaştığı ‘Baş Belası’ adlı tiyatro oyunu, Anadolu turnesinin Çorum ayağında Çorum Devlet Tiyatrosu’nda sahnelendi.
  • Sergen Deveci, feci kazada ağır yaralanmıştı - Magazin haberleri

    21 Kasım 2022…
    Oyunun sahnelenmesinin ardından Aykut Bektaş idaresindeki kiralanan minibüs, Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet K. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
    Kazada; yönetmen Tolga Güleryüz ve teknik görevlilerden Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybederken oyuncular Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy yaralandı.
  • Sergen Deveci, feci kazada ağır yaralanmıştı - Magazin haberleri

    Boynunda ve omurgasında meydana gelen kırıklar nedeniyle ağır yaralanan Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi. Yapılan kontrollerde Deveci’nin felç kalma riski olduğu ortaya çıktı.
  • Sergen Deveci, feci kazada ağır yaralanmıştı - Magazin haberleri

    Boynundaki ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilen Sergen Deveci için bir diğer zorlu süreç, fizik tedavi ve rehabilitasyonla başladı.
    Bir yıldan önce ayağa kalkamayacağı ön görülen Sergen Deveci, beklenenden daha kısa sürede iyileşme gösterdi. Deveci'nin bu denli çabuk iyileşmesini doktorları mucize olarak nitelendirdi. 
  • Sergen Deveci, feci kazada ağır yaralanmıştı - Magazin haberleri

    "Gerçekten bir bebek gibi yeniden doğmak gibi ama bu biraz daha sancılı ve uzun bir süreç. Bir gün, 'yürüyebileceğim' diye ağlayacağım, aklıma gelmezdi. Hayata yeniden 1.82'den bakmak, o an gerçekten insanın gözleri doluyor" diyen Sergen Deveci, artık mesleğine dönmeye hazırlanıyor. 
  • Sergen Deveci, feci kazada ağır yaralanmıştı - Magazin haberleri

    Ayağa kalktığında gözyaşlarını tutamayan Segen Deveci, ‘Baş Belası’nın sahnelendiği 20 Kasım 2022’den 141 gün sonra 29 Mart’ta sahnelere dönecek.
  • Sergen Deveci, feci kazada ağır yaralanmıştı - Magazin haberleri

    Sergen Deveci, kariyerinin başladığı BKM Açık Mikrofon’da sahneye çıkarak stand – up yapacak.

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