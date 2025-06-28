Serie A'dan Samsunspor'a: Antoine Makoumbou - Görüşmeler başladı
Reeder Samsunspor, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari forması giyen orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou'yu transfer listesine aldı
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; Reeder Samsunspor’un yanı sıra Alman temsilcisi Schalke ve Yunan ekibi Panathinaikos da Kongolu futbolcu ile görüşmelerini sürdürüyor.
Kongo Milli Takımı’nda da görev yapan Makoumbou’nun transfer süreciyle ilgili önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla 34 karşılaşmaya çıkarken, 3 asist yaptı fakat gol katkısı sağlayamadı.