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        Serie A'dan Samsunspor'a: Antoine Makoumbou - Görüşmeler başladı

        Reeder Samsunspor, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari forması giyen orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou'yu transfer listesine aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 12:40 Güncelleme: 28.06.2025 - 12:40
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        İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; Reeder Samsunspor’un yanı sıra Alman temsilcisi Schalke ve Yunan ekibi Panathinaikos da Kongolu futbolcu ile görüşmelerini sürdürüyor.

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        Kongo Milli Takımı’nda da görev yapan Makoumbou’nun transfer süreciyle ilgili önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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        26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla 34 karşılaşmaya çıkarken, 3 asist yaptı fakat gol katkısı sağlayamadı.

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