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Haberler Müzik Serra Erkoç amcası Fatih Erkoç ile kamera karşısında - Magazin haberleri
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Serra Erkoç amcası Fatih Erkoç ile kamera karşısında

Sanatçı Serra Erkoç, amcası Fatih Erkoç ve usta müzisyen Aycan Teztel eşliğinde gerçekleştirdiği "Suçlama Beni" adlı yeni şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunuyor

Serra Erkoç amcası Fatih Erkoç ile kamera karşısında - Magazin haberleri
Amcası ile kamera karşısına geçti
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HABERTURK.COM

Söz, müzik, düzenleme ve mix'i Aycan Teztel' e ait olan "Suçlama Beni" adlı şarkının mastering'i Selim Sayarı imzası taşıyor. Projede Batu Şallıel, Barış Doğukan Yazıcı, Behsat Boran, Abbas Karacan ve Erkan Kenç gibi değerli müzisyenler yer alırken şarkının editörlüğünde Erdem Uyanık bulunuyor.

Müzikal açıdan zengin enstrümanlarla hayat bulan şarkı, hareketli temposuyla dinleyicilerin dikkatini çekerken, Fatih Erkoç'un şarkıya eşlik etmesi ile de projenin heyecanı ikiye katlanıyor.

Sanatçı Serra Erkoç'un ilk kez müzikseverlerin karşısına çıktığı klipte amcası Fatih Erkoç ile gerçekleştirdiği performansı şarkıya renk katarken, projenin klip ve görüntü yönetmenliğini Onur Doğan üstleniyor.

Erkoç' un yepyeni şarkısı "Suçlama Beni" ve klibi tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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