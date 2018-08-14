'Yeni trend sevgisiz ve saygısız şarkılar'

Sertab Erener, Bodrum Antik Tiyatro'da verdiği konserde içlerinin boş olduğunu iddia ettiği günümüzün şarkılarını dinleyicilerine şikayet etmişti. Erener, "Şimdiki şarkıların içi o kadar boş, bomboş ki... Çok garip. Sesler, soundlar hep aynı. 90'larda romantizm, şiirsellik ve duygu vardı. Ben kendimi şanslı hissediyorum. Besteler, güfteler düzünlemeler güzeldi. Şimdi o ahengi ne yazık ki bulamıyoruz" diyerek günümüzün şarkılarını beğenmediğini dile getirmişti.

Habertük'ten Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre, Sertab Erener'in 'İçleri bomboş' olarak nitelediği günümüzün şarkılarını söz yazarları Ahmet Selçuk İlkan, Şebnem Sungur ve Elif Kaya yorumladı.





'Saygın değil, yaygın olmak isteniyor'

Ne yazık ki bütün yapılan şarkıların saygın olmaktan çok yaygın olma hedefi var. Büyük çoğunluğun derdi kalıcı olmaktansa alıcılarının olmasının yeterli olacağı yönünde bir anlayış. Hatta 'Kalplere hiç dokunmasın ama mutlaka listelere dokunsun' yönünde bir telaşa sahipler. Söz yazarlarının ve bestecilerin büyük çoğunluğu sadece popüler olmanın, var olmanın kendilerince mücadelesini veriyor. Dolayısıyla ortaya sadece eğlence müzikleri çıkıyor. Bir kulaktan girip, öteki kulaktan çıkan müzikler... Müzik dünyasının bu gidişe 'Dur' diyecek kahraman ruhlu bestecilere, şairlere ve söz yazarlarına gereksinimi var. Güzelim Türkçemizi de çıldırtan anlam bütünlüğünden uzak şarkıları duyunca geçmişe, o anlamlı şarkılara hasretimiz her gün daha da büyüyor. Ortalıkta bu kadar çok yağmalanan eski şarkılarımız için kalemini oynatan ve yeni şarkıları büyük bir özenle eleştiren bir eleştirmen bile yok. Böyle olunca sahipsiz ve desteksiz bırakılan usta bestecilerimiz ve söz yazarlarımız küstü. Bakın halk müziğinde ve sanat müziğinde yeni eserleri duyamıyoruz. Eski şarkıları yeni soundlarla dinleyerek avunuyoruz. Bence bir an önce ciddi ve kaliteli yarışmalar düzenlenmeli. Ve ödüller artık tiraja değil, kaliteye verilmeli.





'Şarkıları ciddiyetle yapıyorum'

Sertab Erener'in görüşüne tabii ki saygı duyuyorum. Sonuçta müzik, dinleyen için zevk, yapan içinse ciddi bir iştir. Ben ve ekip arkadaşlarımın derdi hikâyesi olan şarkıları büyük bir ciddiyetle çalışarak yapmaktır. Dolayısıyla ben Sertab Erener'in çıkışını üzerime alınmıyorum. Zaten sektörde de yeni değilim. Örneğin klibini yeni çektiğimiz 'Çok Seveceğim Seni' de ciddiyetle çalışarak hazırladığımız bir şarkıdır. Sıcak, samimi bir müzisyen şarkısı.







ELİF KAYA

'Yeni trend sevgisiz ve saygısız şarkılar'

Yeni şarkılar içi boşaltılmış denizler gibi. Duygularımız egolarımızla yer değiştirmiş. Birbirimizi aşağılamaktan öteye gitmeyen sevgisiz ve saygısız şarkılar yeni trend. Eski şarkılar müzikseverlerin ve müzisyenlerin bir nevi oksijeni.

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