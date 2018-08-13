Habertürk'ün haberine göre Sertab Erener, Bodrum Antik Tiyatro'da verdiği konserde dinleyicilerine günümüzün şarkılarını şikayet etti.

Sertab Erener, şikayetine bazı kadın meslektaşlarını da ekleyerek şunları söyledi: ''Şimdiki şarkıların içi o kadar boş, bomboş ki... Bazı kadınlar var, insanlar daima kötü olsun istiyor. Çok garip. Sesler soundlar hep aynı. Doksanlarda romantizm, şiirsellik ve duygu vardı. Ben kendimi şanslı hissediyorum. Besteler, güfteler düzenlemeler güzeldi. Şimdi o ahengi maalesef bulamıyoruz'' sözleri ile geçmişe duyduğu özlemi dile getirdi.

Ünlü şarkıcıyı dinleyenler arasında yer alan bir engelli hayranı ailesinin yardımıyla sık sık ayağa kalkıp dans etti. Bu durumu fark eden Sertab Erener, ''Senin sevgin kazanabilmek ne büyük bir mutluluk" diyerek hayranını alkışlattı.

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