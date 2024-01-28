Settar Tanrıöğen'in durumu stabil

Habertürk 'ün edindiği bilgilere göre; Settar Tanrıöğen, küçük bir operasyon geçirmişti. Sağlık durumu iyi olan Tanrıöğen, bilinci açık bir şekilde hastanede kontrol altında tutulduğu ifade edilmişti. Ünlü oyuncu, sağlık durumunu merak eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etmişti.

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'Kızılcık Şerbeti'

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili özel hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı açıklamada bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:Hastamız Settar Tanrıöğen bir haftadan beri üst solunum yolu enfeksiyonu şikâyetlerinin yanı sıra hareketlerde ve konuşmada yavaşlama ve ara sıra kısa süreli bilinç bulanıklığı ile 26 Ocak 2024 Cuma günü saat 20.45'te hastanemize başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda beyin damarlarından birinde anevrizma kanaması saptanmıştır. Bu tanı üzerine yapılan ameliyatla kanamaya yol açan anevrizma başarılı bir şekilde kapatılmıştır. Hastamız işlem sonrasında tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Sanatçı Settar Tanrıöğen'in hastanemize gelişinde olduğu gibi bilinci açık bir halde yoğun bakım servisimizde izlenmeye devam edilmektedir.