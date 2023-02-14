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Sevgililer Günü mesajları ve sözleri resimli 14 Şubat özel paylaşımları

Sevgililer Günü mesajları 14 Şubat 2023 Salı bugün sevgilisini mutlu etmek isteyenler tarafından sosyal medya platformlarında paylaşılıyor. Paylaşımlar arasında özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü resimli mesajlarını tercih ediyor. Merak edenler için en romantik resimli Sevgililer Günü mesajları 14 Şubat paylaşımlarını haberimizde derledik. Galerideki görsel ve mesajları ücretsiz ve telifsiz olarak indirip paylaşabilirsiniz.

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  • Sevgililer Günü mesajları ROMANTİK | Kadına ve Erkeğe özel Sevgiler Günü resimli mesaj ve sözleri: 14 Şubat mesajları ve sözleri

    Sevgililer Günü mesajları resimli ücetsiz galerisi Habertürk'te! Her yıl olduğu gibi bu yılda yani 2023'te siz değerleri okuyucularımız için 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları foto galerisini haberimizde derledik. İşte Romantik, duygusal, resimli Sevgililer Günü mesajı ücretsiz galerisi içerisindeki görsel ve 14 Şubat romantik sözlerini ücretsiz olarak indirp paylaşabilirsiniz. İşte 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları...
  • Sevgililer Günü mesajları ROMANTİK | Kadına ve Erkeğe özel Sevgiler Günü resimli mesaj ve sözleri: 14 Şubat mesajları ve sözleri

     

    - Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!
  • Sevgililer Günü mesajları ROMANTİK | Kadına ve Erkeğe özel Sevgiler Günü resimli mesaj ve sözleri: 14 Şubat mesajları ve sözleri

    - Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle... Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

     
  • Sevgililer Günü mesajları ROMANTİK | Kadına ve Erkeğe özel Sevgiler Günü resimli mesaj ve sözleri: 14 Şubat mesajları ve sözleri

    - İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!
  • Sevgililer Günü mesajları ROMANTİK | Kadına ve Erkeğe özel Sevgiler Günü resimli mesaj ve sözleri: 14 Şubat mesajları ve sözleri

    - Bu sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat.
  • Sevgililer Günü mesajları ROMANTİK | Kadına ve Erkeğe özel Sevgiler Günü resimli mesaj ve sözleri: 14 Şubat mesajları ve sözleri

    - Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!
  • Sevgililer Günü mesajları ROMANTİK | Kadına ve Erkeğe özel Sevgiler Günü resimli mesaj ve sözleri: 14 Şubat mesajları ve sözleri

    - Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.
  • Sevgililer Günü mesajları ROMANTİK | Kadına ve Erkeğe özel Sevgiler Günü resimli mesaj ve sözleri: 14 Şubat mesajları ve sözleri

    - Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana.
  • Sevgililer Günü mesajları ROMANTİK | Kadına ve Erkeğe özel Sevgiler Günü resimli mesaj ve sözleri: 14 Şubat mesajları ve sözleri

    - Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.

     
  • Sevgililer Günü mesajları ROMANTİK | Kadına ve Erkeğe özel Sevgiler Günü resimli mesaj ve sözleri: 14 Şubat mesajları ve sözleri

    - Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!

     
  • Sevgililer Günü mesajları ROMANTİK | Kadına ve Erkeğe özel Sevgiler Günü resimli mesaj ve sözleri: 14 Şubat mesajları ve sözleri

    - Okadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!
  • Sevgililer Günü mesajları ROMANTİK | Kadına ve Erkeğe özel Sevgiler Günü resimli mesaj ve sözleri: 14 Şubat mesajları ve sözleri

    - Yedi ayrı iklimden yedi çesit arı getirseler yedi çesit arı yedi ayrı çiçeği dolaşsa yedi ayrı çiçekten bal yapsa senin kadar tatlı olamaz... İyi ki varsın!
  • Sevgililer Günü mesajları ROMANTİK | Kadına ve Erkeğe özel Sevgiler Günü resimli mesaj ve sözleri: 14 Şubat mesajları ve sözleri

    - Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm... Sevgililer günün kutlu olsun!

     

     
  • Sevgililer Günü mesajları ROMANTİK | Kadına ve Erkeğe özel Sevgiler Günü resimli mesaj ve sözleri: 14 Şubat mesajları ve sözleri

    - Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var... Sevgililer günümüz kutlu olsun!

     
  • Sevgililer Günü mesajları ROMANTİK | Kadına ve Erkeğe özel Sevgiler Günü resimli mesaj ve sözleri: 14 Şubat mesajları ve sözleri

    - Hani gözler vardır sözleri anlatır, hani sözler vardır gözleri anlatır, bir de aşk vardır seni anlatır... Nice sevgililer günlerine minik bebeğim.

     

     
  • Sevgililer Günü mesajları ROMANTİK | Kadına ve Erkeğe özel Sevgiler Günü resimli mesaj ve sözleri: 14 Şubat mesajları ve sözleri

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Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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