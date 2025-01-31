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        Haberler Dünyadan Sevgilisi ASAP Rocky'ye destek olmak için Rihanna da mahkeme salonunda - magazin haberleri

        Sevgilisi ASAP Rocky'ye destek olmak için Rihanna da mahkeme salonunda

        Rihanna'nın iki çocuğunun babası ASAP Rocky, 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği silahlı saldırı davasında yargılanıyor. Rihanna, sevgilisine destek olmak için mahkeme salonundaydı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 11:50 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:53
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        Rihanna, iki çocuğunun babası olan sevgilisi ASAP Rocky'nin yargılandığı davada ona destek olmak için mahkeme salonundaydı.

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        Silahlı saldırı suçlamasıyla ilk kez önceki gün mahkemeye çıkan ASAP Rocky ile duruşmaya giren Rihanna, yoğun basın ilgisine rağmen görüntülenmekten kurtuldu.

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        Ancak mahkeme ressamı tarafından duruşma anıyla ilgili çizilen resimlerde Rihanna da vardı.

        Rihanna, Los Angeles'taki mahkeme salonunda Rocky'nin annesi Renee Black ile kız kardeşi Erika B'nin arasında oturdu.

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        ABD'li rapçi ASAP Rocky, 2021'de eski bir arkadaşını vurmuştu.

        Gerçek adı Rakim Mayers olan şarkıcı, yarı otomatik silahla iki ağır saldırı suçundan yargılanıyor.

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        36 yaşındaki Mayers, suçunu kabul etmesi karşılığında 7 yıl ertelenmiş hapis cezası, 3 yıl denetimli serbestlik ve 180 gün hapis cezası öneren savcıların uzlaşma teklifini salı günü geri çevirmişti. ASAP Rocky, hüküm giyerse 24 yıla kadar hapis cezası alabilir.

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        İlk duruşmada, rapçiyi saldırgan olarak tanımlayan savcılar, Rocky'nin bir anlaşmazlığın ardından çocukluk arkadaşını vurmak için bir plan düzenlediğini iddia etti. Aynı zamanda bir moda tasarımcısı olan ünlü yıldız, suçlamaları reddetti. Davanın üç hafta sürmesi bekleniyor.

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        2012'de MTV Müzik Ödülleri provasında tanışan Rihanna ve ASAP Rocky ikilisi, 2019'da ilişkiye başladı. Çiftin 2022'de ilk çocuğu dünyaya geldi.

        Şarkıcı çiftin 2,5 yaşında RZA ve 1,5 yaşında Riot adlarında iki oğlu bulunuyor.

        #Rihanna
        #Asap Rocky
        #mahkeme
        #duruşma
        #silahlı saldırı
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