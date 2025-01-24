Uzmanlara göre; gerçek dışı güzellik standartları yaratan filtreler, beden algısını olumsuz etkiliyor.

Sevim Emre Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, OculusVR ve Thread'ün üreticisi Meta, 14 Ocak 2025 itibarıyla Meta Spark platformunu kapatacağını ve Instagram ile Facebook’ta kullanılan güzellik filtrelerini, uygulamalarından tamamen kaldırdığını açıklamıştı.

Sevim Emre REKLAM Görünen o ki Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre için gerçek dışı güzellik standartları yaratan filtreler, kendisinin beden algısını olumsuz etkilemiyor. Zira Sevim Emre'nin sosyal medya hesabında doğal haliyle yer aldığı bir fotoğrafa rastlamak mümkün değil. Bütün fotoğraflarına filtre uygulayan Emre'nin son 'çalışması' sosyal medyada bir hayli alaya alındı.