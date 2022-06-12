Şevval Sam: 22 yıldır et yemiyorum!

"22 yıldır et yemiyorum!" 0:00 / 0:00

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İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde Ömür Sabuncuoğlu'na özel açıklamalarda bulunan Şevval Sam (48), karavanı 'Prenses'in kendisinden daha ünlü olduğunu söyledi.

Otomobillere küçük yaştan beri merakının olduğunu söyleyen Sam, kullandığı her arabaya farklı isimler taktığını belirtti.

Ömür Sabuncuoğlu ve Şevval Sam

"OTOMOBİLLERE KARŞI ÖZEL BİR ZEVKİM VARDI"

Gençlik dönemlerinde erkek çocuklarından daha fazla otomobil merakının olduğunu ifade eden ünlü isim, "Sanayide çalışmayı isterdim. Otomobillere karşı özel bir zevkim vardı. Hala da tamirlerini ben yaparım, lastiklerini değiştiririm." dedi.

Ünlü oyuncu Şevval Sam, karavanına 'Prenses' diyor

Şevval Sam, ayrıca yaş alma tabirine inanmadığını ve yaşlanmanın yaş almaktan daha değerli olduğunu söyledi.

"20'LERİM VE 30'LARIM SIKINTILI GEÇTİ"

Sam, "20'lerim ve 30'larım sıkıntılı geçti. 40'lardan sonra kendimle barıştım ve nasıl biri olduğumu anladım. Bir daha o sallantılı yıllara gitmek istemiyorum. O yıllarda düşe kalka yoruldum ama enerjim hiç kaybolmadı. İhtiyarlamamanın formülü de işte bu!" ifadelerini kullandı.

"22 YILDIR ET VE TAVUK YEMİYORUM"

Beslenme rutiniyle ilgili de konuşan ünlü isim, "Spor falan yapamıyorum ama iyi besleniyorum. Paketli gıdalardan uzak durup, sebze ağırlıklı besleniyorum. 22 yıldır et ve tavuk bırakmam da beslenmemde etkili." dedi.

Zamanında estetik dokunuşlar yaptırdığını söyleyen Şevval Sam, "Güzellik algısı o yaşlarda başka oluyor. Neşenin insana kattığı güzellik herhangi bir estetikten daha güçlü." dedi.

"TARIK EMİR ZOR BİR ERGENLİK GEÇİRDİ"

Eski futbolcu Metin Tekin ile evliliğinden dünyaya gelen ve kendisi gibi oyuncu olan oğlu Tarık Emir'le ilgili de soruları yanıtlayan Şevval Sam, "Taro'nun annesi de babası da hayata karşı duyarlı insanlar. İyi bir ortama doğdu. 23 yaşında kucağıma aldım oğlumu. Beraber büyüdük diyebilirim." şeklinde konuştu.

Şevval Sam ve oğlu Tarık Emir Tekin

Tarık Emir'den sonra ikinci bir çocuk düşünmediğini dile getiren Sam, "Taro zaten hayatımı yeteri kadar doldurdu. Zor bir ergenlik ve gençlik dönemi geçirdim. Sonra kendini buldu. İyi bir arkadaş grubu var, spora kabiliyeti var ve sanatla ilgileniyor. Futbol oynamasını istedik ama önüne top koyduğumuzda o boyayı, yani sanatı seçti." dedi.