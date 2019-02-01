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Şevval Sam, kendisini Instagram sayfasında paylaştığı mesajla savundu:

"Bir yaşam hakkı savunucusu olarak bilgim harici bana gerçek kürk giydirildiğini öğrenip büyük üzüntü duydum. Kürke karşıyım. Bundan böyle dizide gerçek ya da imitasyon hiçbir şekilde kürk giymeme kararı aldım."