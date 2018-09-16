Şevval Sam ve Eda Ece'den Talat Bulut'a mesafe!

Talat Bulut'un, başrolünü oynadığı 'Yasak Elma'nın setinde kostümcü Özge Ş'yi taciz ettiği iddia edilmişti. Ancak savcılık takipsizlik kararı vermişti. Dizinin çekimleri 3 hafta önce başladı ancak Şevval Sam ve Eda Ece'nin, Talat Bulut'a çok mesafeli olduğu öğrenildi. Sette gerginlik ve tatsızlığın hakim olduğu konuşuluyor