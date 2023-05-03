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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlendi

Şeyma Subaşı uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikâh masasına oturdu. Çift, Fas'ın Marakeş şehrinde evlendi

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  • Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlendi! İşte nikahtan fotoğraflar - Magazin haberleri

    Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi hayatlarını birleştirdi.
  • Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlendi! İşte nikahtan fotoğraflar - Magazin haberleri

    Pek çok kez ayrılıp barışan ikili sonunda ilişkilerini resmiyete döktü.
  • Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlendi! İşte nikahtan fotoğraflar - Magazin haberleri

    Subaşı ve  Alsaloussi, Fas'ın Marakeş şehrinde birbirlerine 'sonsuza kadar evet' dedi.
  • Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlendi! İşte nikahtan fotoğraflar - Magazin haberleri

    Şeyma Subaşı evlenir evlenmez soyadını da değiştirdi.
  • Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlendi! İşte nikahtan fotoğraflar - Magazin haberleri

    Çiftin nikah fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
  • Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlendi! İşte nikahtan fotoğraflar - Magazin haberleri

    İlişkilerine ilişkin detaylar şöyle; 

    3 HAZİRAN 2021: SEVGİLİSİNE 'EVET' DEDİ

    Sık sık aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan ve mutluluklarını gözler önüne seren Subaşı, 3 Haziran'da Alsaloussi'den evlilik teklifi aldı ve sevgilisine 'Evet' yanıtını verdi.
  • Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlendi! İşte nikahtan fotoğraflar - Magazin haberleri

    12 HAZİRAN 2021: MİLYARDER DEĞİL

    12 Haziran'da ise Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Alsaloussi'nin milyarder olmadığına dair iddialar basına yansıdı. Alsaloussi sessizliğini koruyarak, haklkında çıkan haberlere yanıt vermemeyi tercih etti.
  • Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlendi! İşte nikahtan fotoğraflar - Magazin haberleri

    "MELİSA İSTEMESEYDİ BU YOLA GİRMEZDİM"

    Evlilik kararıyla ilgili kızının görüşlerini anlatan Subaşı, "Melisa ile ağabey -kardeş gibiler. Eğer Melisa sevmeseydi, istemeseydi ya da Melisa'dan öyle bir enerji almasaydım asla bu yola girmezdim" demişti.

    "SEVGİLİMİN MALI OLMAKTAN MUTLUYUM"

    Üzerinde, 'Sevgilimin malıyım' yazan tişörtüyle ilgili de konuşan Subaşı, "Ben onun bir malıyım lafını bir obje olarak görmüyorum. Ben sevgilimin malı olmaktan memnunum yani. Ben seninim, ne yapmak istersin bana... Ben öyle bir mantıktayım. Ben seni en tepeye çıkarayım, sen de beni en tepeye çıkar" sözleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

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