"MELİSA İSTEMESEYDİ BU YOLA GİRMEZDİM"



Evlilik kararıyla ilgili kızının görüşlerini anlatan Subaşı, "Melisa ile ağabey -kardeş gibiler. Eğer Melisa sevmeseydi, istemeseydi ya da Melisa'dan öyle bir enerji almasaydım asla bu yola girmezdim" demişti.



"SEVGİLİMİN MALI OLMAKTAN MUTLUYUM"



Üzerinde, 'Sevgilimin malıyım' yazan tişörtüyle ilgili de konuşan Subaşı, "Ben onun bir malıyım lafını bir obje olarak görmüyorum. Ben sevgilimin malı olmaktan memnunum yani. Ben seninim, ne yapmak istersin bana... Ben öyle bir mantıktayım. Ben seni en tepeye çıkarayım, sen de beni en tepeye çıkar" sözleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.