Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, baba ve kızlarını buluşturan yemek sonrası gazetecilere poz veren Acun Ilıcalı, kapıda sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ilıcalı ile fotoğraf çektirmek için sıraya giren kalabalık, ünlü televizyoncuya sevgi gösterisinde bulundu. Ilıcalı, boşanmayla ilgili ise konuşmak istemedi.

Acun Ilıcalı, boşanma sonrası kızlarıyla yemeğe çıkarken Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile Miami’ye uçtu. Subaşı ise bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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