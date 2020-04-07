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Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'yı tıraş etti

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, karantinada neler yaptıklarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Şubaşı, bu kez evde sevgilisi Guido Senia'nın saçını kestiği anları yayınladı

Şeyma Subaşı, Guido Senia, Koronavirüs, Corona virüsü
HABERTURK.COM

Şeyma Subaşı, yaklaşık 3 haftadır koronavirüs salgınına karşı tedbir almak için sevgilisi Guido Senia ile kendisini eve kapattı.

Karantinadayken gün içerisinde neler yaptığını gözler önüne sermeye devam eden Subaşı,  bu kez salgın nedeniyle berbere gidemeyen sevgilisini tıraş etti.

"UCUNDAN KESTİM"

O anları Instagram'dan yayınlayan Şeyma, videonun altına şu sözleri sıraladı:

Gerçekten kestiğimi düşündü ama... Yani kestim ama çok az ucundan ucundan diyebiliriz. Çünkü bende kendime güvenemedim ama olsun bana değişik bir gün gibi geldi. Evde kal Türkiye.

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