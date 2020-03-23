"Bu günler de geçecek"

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Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz aylarda anne olan kızı Sezin Erbil, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına kendisini evde karantinaya alan isimler arasında yer aldı.

İSYAN ETTİ

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Erbil, yetkililerin "Evde kal" çağrılarına uymayıp, güzel havayı fırsat bilerek dışarı çıkanlara isyan etti.

Sezin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Minnoşuma hava aldırdım. Aldığım her nefese, her imkanıma şükürler olsun. O kadar da imkanı olup, hala evde olmaya şikayet edenlere de yazık" ifadelerini kullandı.