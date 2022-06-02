'Aziz'in son set gününden renkli kareler! 0:00 / 0:00

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Show TV’nin etkileyici senaryosu, duygu ve heyecanı yüksek sahneleriyle milyonları ekran başına toplayan O3 Medya imzalı sevilen dizisi 'Aziz', sezon finali yapmaya hazırlanıyor.

Setin son çekim gününde Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Füsun Demirel, Murat Güven Akpınar ve Damla Sönmez başta olmak üzere projede yer alan tüm oyuncular bir araya geldi.

2. sezon müjdesini veren yapım için pasta kesen oyuncular, dizinin hayranları için objektiflere hatıra pozu da verdiler. Balkan, Ortadoğu ve Güney Amerika ülkeleri başta olmak üzere yurt dışı satışlarıyla da takdir toplayan 'Aziz', Türkiye sınırları dışında da büyük ilgi görüyor.

Sürprizli bir sezon finali ile ekrana ara verecek olan 'Aziz'in, 2. sezon çalışmalarına da başlandı. Yeni sezonda senaryodaki değişiklikler ve yapılacak yenilikler şimdiden merak konusu oldu.