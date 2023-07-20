Shakira'nın başı dertte! 8 yıla kadar hapsi isteniyor
İspanyol mahkemesi, Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira hakkında gelir ve servet vergisinde dolandırıcılık yaptığı nedeniyle soruşturma başlattı. Ünlü şarkıcı hakkında 8 yıl hapis cezası isteniyor
Shakira hakkında, İspanya'nın Katalan Bölgesi'nde yer alan Barselona yakınlarındaki bir mahkeme tarafından soruşturma başlatıldı.
Esplugues de Llobregat'taki mahkeme, Shakira hakkında 2018'de gelir ve servet vergisinde dolandırıcılık yaptığı nedeniyle soruşturma başlattı.
46 yaşındaki şarkıcı, hakkında 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkemeden soruşturma hakkında başka bir ayrıntı ise açıklanmadı.