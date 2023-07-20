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        Haberler Dünyadan Shakira'nın başı dertte! 8 yıla kadar hapsi isteniyor - Magazin haberleri

        Shakira'nın başı dertte! 8 yıla kadar hapsi isteniyor

        İspanyol mahkemesi, Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira hakkında gelir ve servet vergisinde dolandırıcılık yaptığı nedeniyle soruşturma başlattı. Ünlü şarkıcı hakkında 8 yıl hapis cezası isteniyor

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 16:57
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        Shakira hakkında, İspanya'nın Katalan Bölgesi'nde yer alan Barselona yakınlarındaki bir mahkeme tarafından soruşturma başlatıldı.

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        Esplugues de Llobregat'taki mahkeme, Shakira hakkında 2018'de gelir ve servet vergisinde dolandırıcılık yaptığı nedeniyle soruşturma başlattı.

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        46 yaşındaki şarkıcı, hakkında 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkemeden soruşturma hakkında başka bir ayrıntı ise açıklanmadı.

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        Shakira'nın 2012-2014 yılları arasında 14.5 milyon euro (yaklaşık 437 milyon TL) değerindeki vergi borcuyla ilgili bir başka davadan da, yıl sonuna doğru hakim karşısına çıkması bekleniyor.

        Fotoğraflar: Reuters

        #Shakira
        #Vergi kaçakçılığı
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