Shakira'nın başı dertte! 8 yıla kadar hapsi isteniyor

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Shakira'nın 2012-2014 yılları arasında 14.5 milyon euro (yaklaşık 437 milyon TL) değerindeki vergi borcuyla ilgili bir başka davadan da, yıl sonuna doğru hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Fotoğraflar: Reuters