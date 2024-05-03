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        Haberler Spor Basketbol STBL Shane Larkin 4 yıl daha Anadolu Efes'te! - Basketbol Haberleri

        Shane Larkin 4 yıl daha Anadolu Efes'te!

        Anadolu Efes, Shane Larkin ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 11:24 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:34
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        Larkin imzayı attı!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Anadolu Efes, yıldız oyun kurucusu Shane Larkin ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kaptan Shane Larkin 4 sezon daha ait olduğu yerde! Yeni zaferler için kaptan ile yeniden yola çıkıyoruz. Altı sezondur formamızı giyen başarılı oyuncumuz dört sezonu tamamlamasının ardından 10. sezonunu yaşayarak, sekiz sezon ile formamızı en uzun süre giyen yabancı oyuncumuz ünvanını Bryant Dunston’dan devralacak."

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        Shane Larkin 2018 yılında Baskonia'dan Anadolu Efes'e transfer olmuştu. 32 yaşındaki oyun kurucu, lacivert-beyazlı formayla iki THY EuroLeague, üç Türkiye Basketbol Süper Ligi, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

        Larkin, 2018-19 sezonunda THY EuroLeague Dörtlü Final'in en skorer oyuncusu olurken, 2020-21 sezonunda ise ligin en iyi ikinci beşine, 2021-22 sezonunda da en iyi beşine adını yazdırdı.

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