"REDDEDİLME KORKUSU YAŞADIM"

Mendes, "Sevdiğiniz kadına bunu söylemek çok fazla cesaret gerektiriyor. Tam beş yıl boyunca onun beni reddedeceği korkusunu yaşadım" demişti.

Şarkıcı, bu kadar uzun süre beklemesinin nedenini ise Cabello tarafından reddedilme korkusu olduğunu belirtmişti.

Shawn Mendes, o dönemlerde sevgilisine duyduğu aşkı açıklamaya kendini hazır hissetmek için beş yıl ısınma süresi geçirdiğini de espirili bir dille anlatmıştı.