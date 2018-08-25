Shonan Bellmare - FC Tokyo maçı istatistikleri

Japonya J1 Lig maçında Shonan Bellmare ile FC Tokyo, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. Shonan Bellmare 26 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken FC Tokyo 40 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Shonan Bellmare, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. FC Tokyo, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 506 kodlu maçı oynayanlar; Shonan Bellmare galibiyet oranı 3.20, beraberlik oranı 3.00, FC Tokyo galibiyet oranı 1.80. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Shonan Bellmare önceki hafta Iwata mücadelesinde 1-0 kazandı.

FC Tokyo, Urawa karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Shonan Bellmare, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 13 gol yedi.

FC Tokyo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Tokyo, 14 gol atarken 11 gol yedi.

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