Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

SHOW TV'nin yeni dizisi 'Arıza', geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Pazar günleri saat 20'de yayınlanan 'Arıza'nın yönetmenliğini Recai Karagöz üstlenirken, senaryosunu Ozan Aksungur kaleme alıyor. Dizide başrolleri; Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan paylaşırken oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

'Arıza'da avukat 'Füsun Keskin'i canlandıran Dilara Aksüyek, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevapladı. Aksüyek, canlandırdığı karakteri "Füsun'un en belirgin özelliği; sadece yaptığı iş yüzünden değil, gerçekten içinde de adalete inanan biri olması. Ve ilk kez oynadığım karakterle aramda ufak benzerlikler buldum" sözleriyle yorumlarken kariyeri adına iki hayalini açıkladı. Birincisi; Nuri Bilge Ceylan ile çalışmak. İkincisi; bir seri katili canlandırmak.

İlk bölümünü izledikten sonra 'Arıza' için nasıl bir yorum yaparsınız?

'Arıza', izlerken de çok keyif aldığım bir iş oldu açıkçası. Oynarken ortaya nasıl bir şey çıkacağını tahmin edebiliyorsunuz elbette ama izlemek çok daha farklı bir durum. En başta çok iyi bir senaryo vardı zaten ortada. Her karakterin altı çok iyi çizilmiş. Çok beğendiğim oyuncuları izlemek de benim adıma ayrı bir keyifti. Bu yönleriyle beğendiğim bir iş oldu ve o yüzden içinde olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum.

'Arıza'dan 'Füsun Keskin' için teklif geldiğinde neler hissettiniz?

Bu soruya gerçekten çok samimi bir cevap vereceğim. Yönetmenimiz Recai Karagöz beni aradığında ve işi onun çekeceğini öğrendiğimde beni ilk heyecanlandıran şey onunla birlikte yeniden çalışabilecek olmaktı. Recai Hoca ile 'İstanbullu Gelin'de çalışmıştık ve kendisinin çok iyi bir yönetmen olmasının dışında inanılmaz iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Nitekim bana 'Füsun' karakteriyle geldiyse benim iyi bir iş çıkaracağımı ve rolü seveceğimi bildiğini düşündüm. Ben de 'Füsun'u okudum ve karaktere hayran kaldım. Güçlü, ne istediğini bilen, adaletli bir kadın 'Füsun'... Gözü kara, etkileyici biri. Dolayısıyla hocanın yanında 'Füsun' da beni hızlıca etkisi altına aldı.

Karakterinizin ve dizinin başka hangi özellikleri sizin için özel bir anlam ifade ettiği için teklifi kabul ettiniz?

Güçlü kadınları oynamayı seviyorum. 'Füsun'un adaletli tarafı beni çok etkiliyor. Hayata bakış açısında çok adaletli, kendine güveni yüksek. Tabii aşk işin içine girince işler değişebiliyor ama bence 'Füsun' oralarda bile dik duruş sergileyebilen, güçlü biri. Benim de bu hayatta en önem verdiğim şeylerden biri adaletli olmak, her anlamda... 'Füsun', mesleğini en doğru şekilde yapmaya çalışan, önüne çıkan zorluklarda pes etmeyen, kendi doğrularından vazgeçmeyen, güçlü bir kız. Korkusuz biri. Dediğim gibi 'Füsun'un duruşunu ve hayata bakış açısını çok etkileyici buluyorum. 'Füsun'un en belirgin özelliği; sadece yaptığı iş yüzünden değil gerçekten içinde de adalete inanan biri olması. Ve ilk kez oynadığım karakterle aramda ufak benzerlikler buldum... Bunun dışında yapım şirketi, kadro, yönetmenimiz, ekip... Puzzle'ın bütün parçaları bu projeyi kabul etmek için yerli yerindeydi açıkçası.

Bir avukatı canlandırmak için özel bir çalışma yaptınız mı?

Evet, şans da bana bu konuda çok yardımcı oldu. Arkadaşlarımla olduğum bir yemekte yan masamızda oturan bir kadının avukat olduğunu duydum. Sanırım o an tam bir algıda seçicilik anıydı. Hemen yan masayla tanışmaya giderek durumu onlara anlattım ve hikâyelerini dinledim. Şu anda hâlâ devam eden bir arkadaşlığımız var. Bana sıkça tüyo veriyor ama asıl benim çalışma yöntemim yeni arkadaşımın vücut dilini izlemek. Şimdi onun beni izleyip eleştirmesini bekliyorum.

8 yılda mesleğiniz adına edindiğiniz en önemli öğreti nedir? Sizce bir oyuncunun mesleğini en iyi şekilde icra etmesi için 'Olmazsa olmaz' hangi niteliklere sahip olması gerekir?

Sadece mesleğim adına değil; hayatı yaşarken de öğrendiğim şey; her şeyi severek yap, kendin olmaktan vazgeçme, hiçbir şeye aldırma ve yapabildiğin şeyin en iyisini yap ki için hep rahat olsun. Oyunculuğu hakikaten çok çok seviyorum. Bu yüzden hiçbir şeyin beni demoralize etmesine müsaade etmemeyi öğrendim. Bu serüvende hayatı, insanları daha iyi tanımaya çalışmayı, daha çok okumayı, daha çok yazmayı, daha çok izlemeyi, hayal kurmayı ve inanmayı öğrendim. Empati kurabilmek en önemlisi. Psikolojiyle inanılmaz bir ilişkisi var bence oyunculuğun. Bunlar olmazsa olmaz değil belki ama olursa güzel oluyor.

Geleceğiniz adına en büyük hayaliniz / planınız nedir? Ne yaparsanız 'Evet, işte budur' dersiniz?

Çok zor soru. Net bir cevap vermek mümkün değil ama şunu yine söyleyebilirim; Nuri Bilge Ceylan ile tanışmak... Onun çektiği bir filmde oynamak beni çok mutlu eder. Bir de güzel yapılsa bir seri katili oynamayı isterdim. Zorlayıcı olabilirdi.

Kariyerinizde 7 dizi, bir de filminiz bulunuyor. 8 yılda 8 yapım... Sizce kafi midir yoksa kaçırdığınız için üzüldüğünüz yapımlar oldu mu?

Elbette ki kâfi değil, çok daha fazla şey yapmak istiyorum. Özellikle izlemekten mutluluk duyduğum yönetmenlerle çalışmak, onların filmlerinde olmak istiyorum. Yapmak istediğim sonsuz şey var ama bir de hayatın senin için yaptığı planlar var tabii. Ama şunu söyleyebilirim ki yaptığım işlerden son derece memnunum ve içim gerçekten rahat. Bundan sonra her şeyin çok daha güzel olacağına dair olan inancım da tam.