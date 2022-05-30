Show TV ekranlarında bir veda, bir merhaba! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Yayının sonunda 'Cumartesi ve Pazar Sürprizi'ni başarıyla sunan güzel sunucu Buse İskenderoğlu görevine veda ederken yerini Sezgi Sena Akay'a devretti. İki sevilen isim, birbirlerine güzel temennilerde bulundu. Güzel sunucu Akay, 4 Haziran Cumartesi gününden itibaren izleyiciyle buluşacak.

Sezgi Sena Akay, heyecanını ve mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: "Değerli Show TV izleyenleri, sevgili Buse İskenderoğlu'ndan bu güzel görevi aldığım için çok mutluyum. Ben Sezgi Sena Akay gelecek haftadan itibaren hafta sonu her sabah Show TV'de 'Cumartesi ve Pazar Sürprizi'nde ve Pazar akşamları Bloomberg HT ekranlarındaki HT Kulüp programında sizlerin karşısında olacağım."

Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla 'Cumartesi Sürprizi ve Pazar Sürprizi', Cumartesi ve Pazar günleri 10.00'da canlı yayınla Show TV'de!